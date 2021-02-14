Sacit Şen'i yitirdik

Sosyalizm mücadelesinin emektarlarından TKP üyesi Sacit Şen bu sabah yoğun bakım altında sürdürdüğü yaşam mücadelesini sonlandırdı.

Şen, bir süredir önemli sağlık sorunlarıyla uğraşıyordu. Geçtiğimiz aylarda Covid-19'a yakalanmış, hastalığı atlatmıştı. Silikozis nedeniyle akciğerlerinde yaşadığı sıkıntıların sonucu olarak birkaç gün önce hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Şen 14 Şubat günü sabaha karşı yaşamını yitirdi.

Sacit Şen kimdir?

Sacit Şen, sosyalizm mücadelesine lise yıllarında Gebze Ziraat Meslek Okulu'nda katıldı. Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitiren Şen, 1980'lerin sonunda yayınlanmaya başlayan Toplumsal Kurtuluş dergisinin İstanbul bürosunun kuruluşunu sırtlandı, mücadelesini bu dergi çevresinde sürdürdü.

Mali Müşavir olarak hayatını kazanan Sacit Şen 2019 yılında uzun süredir yakından izleyip destek olduğu Türkiye Komünist Partisi'ne katıldı.

Sacit Şen, Gülşen Şen'le evli, Duru ve İlkyaz Şen'in babasıydı.