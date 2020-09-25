Sabiha Gökçen'deki uçak kazası ile ilgili yeni gelişme

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 klasörden bir adet CD'den oluşan dosyalar ve eklerini 6 kişilik bilirkişi heyetine gönderdi.

2 yüksek inşaat mühendisi, uçak mühendisi, meteoroloji mühendisi, bir pilot ve bir avukattan oluşan bilirkişi heyetinden; pilotların birbirleri ve kule ile yaptıkları konuşmaları, iniş pistinin zemin incelemesini, uçağın teknik donanımını, o günkü meteorolojik ölçümleri değerlendirerek rapor halinde başsavcılığa sunulması talep edildi.

Kazanın oluşumunda kusurlu olanlara ilişkin bilgi verilmesi, pilotların iniş iradeleri konusunda da değerlendirme yapılması istenildi. Bilirkişilere raporlarını sunmaları için üç aylık süre tanındı.

Soruşturma kapsamında 24 Şubat 2020 tarihinde ifadesi alındıktan sonra tutuklanan ve 23 Mart tarihinde de ev hapsine alınarak tahliye edilen kaptan pilot Mahmut Arslan hakkındaki ev hapsinin avukatının itirazı üzerine, mahkeme tarafından kaldırıldığı öğrenildi.

Kaptan pilot Mahmut Arslan ve Ferdinant Pondaag hakkındaki yurtdışı yasağı ise devam ediyor.

5 Şubat'ta meydana gelen uçak kazasında 3 kişi yaşamını yitirmiş, 180 kişi de yaralanmıştı.