Sabiha Gökçen'deki kazanın bilirkişi raporu ortaya çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 180 kişinin yaralandığı uçak kazasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında kusur durumuna yönelik hazırlanan bilirkişi raporu dosyaya girdi.

Kaptan pilotun asli, yardımcı pilotun ise tali kusurlu bulunduğu raporda, Sabiha Gökçen ve Yeşilköy Havalimanı’nda görevli 2 kule görevlisi ve Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş. (HEAŞ) de asli kusurlu olarak yer aldı.

Ne olmuştu?

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda meydana gelen uçak kazasında soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 klasörden ve bir adet CD'den oluşan dosyalar ve eklerini 6 kişilik bilirkişi heyetine göndermiş, 2 yüksek inşaat mühendisi, uçak mühendisi, meteoroloji mühendisi, bir pilot ve bir avukattan oluşan bilirkişi heyetinden; pilotların birbirleri ve kule ile yaptıkları konuşmaları, iniş pistinin zemin incelemesini, uçağın teknik donanımını, o günkü meteorolojik ölçümleri değerlendirerek rapor halinde başsavcılığa sunulması talep edilmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda 3 kişinin öldüğü, 180 kişinin de yaralandığı uçak kazasında kaptan pilot Mahmut Arslan'ın ev hapsi kaldırılmıştı.



