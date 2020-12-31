Sabiha Gökçen Havalimanı'nda jandarma helikopterinin kuyruğu aydınlatma direğine çarptı. İstanbul Valiliği kazada yaralı ve can kaybının olmadığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:
Haber Merkezi
Sabiha Gökçen'de Jandarma helikopterinin kuyruğu elekrik direğine çarptı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Jandarma Genel Komutanlığı'na ait helikopterin kuyruğu elektrik direğine çarptı.
Haber Merkezi
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda jandarma helikopterinin kuyruğu aydınlatma direğine çarptı. İstanbul Valiliği kazada yaralı ve can kaybının olmadığını açıkladı.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: