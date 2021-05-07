Sabancı Holding’den Enerjisa işçisine bayram hediyesi: 6 adet baklava...

Sabancı Holding yılın ilk çeyreğine ilişkin net kârını dün açıkladı. Pandemi dönemi boyunca patronlar için uygulanan fırsatların ne kadar iyi değerlendirildiği açıklanan kâr oranlarıyla görüldü. Kendileri boğaz manzaralı evlerden fotoğraflar paylaşıp, kapanma dönemi için New York tatilleri yaparken, onlara yüzde 47 kâr sağlayan işçilerle de alay etmeyi ihmal etmediler.

Patronların Ensesindeyiz Ağı’na ulaşan Enerjisa işçileri, kendilerine iletilen bayram hediyesine nasıl tepki vermeleri gerektiğini dahi bilemediklerini söylediler. Milyarlarca liralık kâr açıklayanlar, işçiye bayram hediyesi olarak kişi başı 6 (altı) adet baklava göndermişti. Yani halkın gözünün içine baka baka alay edenler, kendi işçileriyle de alay etmeyi ihmal etmemişti.

'Elbet bir gün yüzünüzdeki alaycı ifadeler gidecek!'

Yalılarında oturarak ya da gittikleri yurt dışı tatillerinde gezerek “kazandıkları” yüzde 47 kârdan, tüm pandemiyi çalışarak geçiren Enerjisa işçilerine 6 adet baklava ayıran Sabancı Holding’e, işçilerden bir teşekkür mesajı var:

"Yalılarınız, gittiğiniz yurtdışı tatilleriniz, alay edercesine yaşadığınız bu bayramlar sizin olsun. Bugün açıkladığınız ve bizim sırtımızdan kazandığınız o kâr oranlarının keyfi de sizin olsun derdik ama hep böyle gidecek sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Elbet bir gün biz işçiler, bugün bizden çaldığınız ne varsa hepsine el koyacağız ve o zaman sadece açıklanan kârlarınız değil, yüzünüzdeki o alaycı ifadeleriniz de sizi terk edecek. İşte o zaman bizler de gerçekten bayramları yaşayacağız. Sizinkinin aksine, aydınlık gülümsemelerle bayramlaşacağız, tüm işçi sınıfıyla."

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