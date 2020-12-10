Sabancı ailesinde miras kavgası

Sevgi Sabancı tarafından ablası Güler Sabancı, aile şirketi Sabancı Holding ve diğer aile bireylerine yönelik miras hakkından yararlandırılmadığı gerekçesiyle dava açıldı.

Davada verilen ara kararda Sevgi Sabancı, dedesi Hacı Ömer Sabancı’nın eski ikametgahı olan, halen Sakıp Sabancı müzesi olarak kullanılan Atlı Köşk için ihtiyati tedbir kararı koydurdu.

Sözcü'de yer alan habere göre, İstanbul 5. Aile Mahkemesi’nin verdiği ara kararda şu ifadeler yer aldı:

“Davalılardan Hacı Ömer Sabancı Holding AŞ adına kayıtlı olan İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Mirgün Çeşmesi Sokağı Mevkii 92 Ada 3 parselde kayıtlı taşınmaz üzerine üçüncü şahıslara devir ve intikalinin önlenmesi bakımından işbu dava sonuçlanıncaya kadar İHTİYATİ TEDBİR konulmasına,”

Sevgi Sabancı vekilleri Av. Prof. Dr. Cemal Şanlı, Av. Volkan Arıkan ve Av. Dr. Ural Aküzüm’ün sunduğu dava dilekçesinde Sevgi Sabancı’nın Sabancı Ailesi’nin bir ferdi olarak Hacı Ömer Sabancı ve Sadıka Sabancı mirasından haksız yere mahrum bırakıldığı belirtildi.