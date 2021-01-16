Şaban Vatan'dan 'reform yaptık' diyen Bakan Gül'e: Çocuk katilini korumak suç değil mi?

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, "Yargı Reformu hedeflerimizden birinin daha hayata geçmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Şu saat itibariyle İstanbul Havalimanı Adliyesindeyiz. Hakim ve savcılarımız, 7/24 kesintisiz hizmet veriyor. Dünyada tek örnek olan bu hizmeti yaygınlaştıracağız" açıklamasında bulunurken, bu paylaşıma Rabia Naz'ın babası Şaban Vatan'dan tepki geldi.

Vatan, "Çocuk dosyası kapattırmak vicdansızlık değil mi? Çocuk katilini korumak suç değil mi? Adalet arayan baba hakkında akıl yargılaması yapmak, 12 saat nezarete atmak, hapis cezası tehdidi yapmak hak ihlalili değil mi? Nazımızın ardından adaletsizliği 83 milyon huzurunda yaptın" dedi.