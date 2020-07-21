Sabah'tan Muharrem İnce'nin aklından geçtiğini iddia ettiği tweetin haberi

24 Temmuz'da Ayasofya'da kılanacak Cuma namazına kimlerin katılacağına dönük merak devam ederken, AKP'nin yayın organı Sabah gazetesi siciline yakışır bir habere daha imza attı. Gazete, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun "Muharrem Bey herkesin yerine Ayasofya gider" açıklamasına yanıt olarak İnce'nin aklından geçirip yazmaktan vazgeçtiğini iddia ettiği tweeti manşetine taşıdı. İnce'nin "Sen domuz eti yemeye devam et. Biz namaza gideriz" şeklinde tweet atmayı düşündüğünü iddia edip yazdı.

Rekor hâlâ Mevlüt Yüksel'de

Christiane Amanpour ile hayali röportajla dikkat çekmeye çalışıp, rezil olmuştu. Ardından "herkes konuştu o sustu" diyerek TOMA'nın 'röntgeni'ni çektiğini söylemişti, gazete manşetine koymuştu. Takvim'den Mevlüt Yüksel Gezi Parkı’nda bir ağaçla “röportaj yaparak” saçmalamanın da bir sınırının olmadığını göstermişti.

Olayın aslı şu şekilde gerçekleşti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, dün sabah Emirgan Korusu'nda köşe yazarlarıyla kahvaltıda buluşup gündemi değerlendirdi.

Kaftancıoğlu, davet gelmesi halinde Ayasofya'ya namaz kılmaya gideceğini söyleyen Muharrem İnce'nin sözleri hatırlatılarak "Siz de davet gelirse namaza gidecek misiniz?” sorusunu, "Muharrem Bey herkesin yerine gider” diyerek yanıtladı.

Konuya ilişkin Hürriyet gazetesine konuşan İnce, "Ben bu partinin gençlik kollarından bu yana her kademesinde görev yapmış birisiyim. CHP kültürünü ve parti terbiyesini iyi bilirim. Onun için partimizin il başkanı ile basın önünde tartışmaya girmem. Takdir kamuoyunun ve partililerin vicdanına aittir” ifadesini kullandı.

Muharrem İnce’den tepki

Yandaş Sabah’ın sanki Muharrem İnce söylemiş gibi yaptığı yalan habere İnce, kendisine ait resmi sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Muharrem İnce paylaşımında “Haysiyetsiz, hain, vatansız FETÖcüler benimle ilgili yalan yanlış tweetler atmaya, açıklamalar yapmaya başlamışlar. Sizin yalanlarınıza, kumpaslarınıza, hesaplarınıza daha önce de direndik, yine direniriz.” ifadelerini kullandı.