Sabah yazarı Alkin büyükelçi yapıldı

Sabah ve Sabah Daily Gazetesi yazarı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Kerem Alkin, OECD Daimi Temsilciliği’ne atandı.

Aynı zamanda Halk Bankası’nın Yönetim Kurulu Üyeleri’nden de olan Prof.Dr. Alkin, Türkiye Varlık Fonu’nun da eski Yönetim Kurulu Üyelerinden. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) Genel Merkezi Fransa’nın başkenti, Paris’te bulunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nde Genel Sekreterliğine de 2018 yılında Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı döneminde Prof. Dr. Kerem Alkin getirilmişti.