Sabah gazetesinde çok sayıda kişi işten çıkarılıyor, Takvim gazetesi kapanıyor

Sabah gazetesinde işten çıkarmalar başladı. Polis-adliye muhabirleri Ali Oktay ve Barış Sözal, magazin servisinden Özlem Avcı ve Günaydın ekinden Güler Işık Üzen'in işine son verildiği öğrenildi.

Medyaradar'ın haberine göre, yeni yılla birlikte Sabah gazetesinde başlayan tenkisat dalgasının büyüyeceği ve diğer servislerden de çıkarmaların yaşanacağı konuşuluyor. Bölge eklerinin kapanması ile birlikte Türkiye’nin farklı şehirlerinde çalışan Sabah muhabirleri ve editör kadrosunun da işsiz kalacağı öne sürülüyor.

Öte yandan Turkuaz medyanın bir diğer kurumu Takvim gazetesinin de basılı yayına son vereceği öne sürüldü.