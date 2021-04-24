Sabah gazetesi gözaltına alınan kripto para platformu sahibinin reklamını yapmış

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı tarafından hesaplarına bloke konulan Muğla merkezli kripto para borsası VeBitcoin'in CEO'su İlker Baş gözaltına alınmıştı.

Baş'ın daha önce Sabah gazetesinde yayımlanan bir röportajı ortaya çıktı. Sabah gazetesinde, VeBitcoin sitesinin "yeniliklerini her gün artıran başarılı bir teknoloji firması" denilerek reklamı yapılıyor.

Sabah Gazetesi'nde çıkan röportaj

AKP'li meclis üyesi çıktı

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, gözaltına alınan İlker Baş'ın, aynı zamanda iddaa bayisii olduğu görüldü.

İddiaya göre İlker Baş aynı zamanda da AKP'den meclis üyesi.

Baş'ın sahibi olduğu iddia bayisi

Ne olmuştu?

VeBitcoin şirketi "finansal olarak zor durumda olduğunu" açıklamasıyla faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Bunun üzerine MASAK Başkanlığı tarafından VeBitcoin'in hesaplarına bloke konuldu ve şirket yöneticileri hakkında inceleme başlatıldı.

İlker Baş dün akşam saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.