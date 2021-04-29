Sabah gazetesi başyazarı: Fethullah Gülen yönetimi ele geçirse alkollü içkileri yasaklardı

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi başyazarı Mehmet Barlas, tam kapanma sürecindeki içki satışı yasağına tepki gösterdi.

Barlas uygulamaya dönük "inançlar nedeniyle alkollü içkilerin yasaklanması meselesine gelince... Bu Fetullah Gülen ülkede yönetimi eline geçirip, İran benzeri bir Humeyni modeli darbeyle işbaşına gelseydi, herhalde ilk iş olarak alkollü içkileri yasaklardı. Yani bazıları için darbe yapıp kendi halkına ateş açmak mübahtır ama alkollü içki de yasak olmalıdır" dedi.

Barlas yazısında, "Bu tam kapanma dilerim son olur. Özgürce evlerimizden çıkıp dolaşabiliriz ve canı isteyen de gidip özgürce alkollü içkileri satın alabilir. Ve dilerim bu geçici yasak süresince kaçak içkiden ötürü can kaybı pek olmaz” ifadesini kullandı.