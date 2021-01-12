Saadet'ten AKP'yle ittifak açıklaması

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ü evinde ziyareti basında genişçe yer aldı.

Erdoğan’ın Asiltürk’ü ziyaretini ve Saadet Partisi’nin AKP’ye olan bakış açısını Saadet Partisi Genel Sekreteri Mesut Doğan, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.

Doğan, Erdoğan’ın Asiltürk'ü ziyareti hakkında “AK Parti’nin siyasetinde hangi değişiklik var ki, Saadet Partisi’nin tavrında olsun. Bugün dış politikada, ekonomide ve sosyal hayatta atılan adımları faydalı görmüyorsak böyle bir hareket ile bir araya gelmemiz mümkün olmaz” açıklamasında bulundu.