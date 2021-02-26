Saadet Partisi'nden Erdoğan'a 'Erbakan' daveti

Saadet Partisi, yarın Necmettin Erbakan'ı anacağı programa AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı davet etti.

Saadet Partisi'nden yapılan açıklamada Erbakan'ın ölümünün 10. yılında yarın akşam düzenlenecek programa pandemi nedeniyle sınırlı sayıda konuğun katılacağı belirtildi.

Açıklamada "Partimiz, tüm dünya ortak yayınıyla 'Saadet Partisi TV' Youtube kanalından da canlı olarak yayınlayacağı programa Cumhurbaşkanı başta olmak üzere tüm siyasi parti liderlerini davet etti" denildi.

Erbakan anmasının Ayasofya'da yapılacağı belirtilmişti.

Erdoğan'ın SP'li Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaretinin ardından Asiltürk'ün de Erdoğan'ı Saray'da ziyaret edeceği ifade edilmişti.

Erdoğan'ın AKP İstanbul İl Başkanlığı'na da Milli Görüş çizgisine yakın Osman Nuri Kabaktepe'yi getirmesi dikkat çekmişti.