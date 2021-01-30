Saadet Partisi'nden 'Cumhur İttifakı' açıklaması

Habertürk'te yayınlanan "Enine Boyuna" adlı programa telefonla katılan Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Saadet Partisi'nin Cumhur İttifakı'na dahil olacağına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin "Hem nezaket hem de siyasi yönü olan bir ziyaretti, bunu görmemek mümkün değil" değerlendirmesinde bulunan Aydın, "Son gelişmelerden Saadet Partisi'nin konum değiştirdiğini çıkarmak anlamsız olur. Hem Genel Başkanımızın hem teşkilatımızın hem de Asiltürk'ün açıklamalarından partimizin Cumhur İttifakı'na katılacağını çıkarmak büyük bir yanlıştır. Çok keskin, net duruşumuz vardır. Bu konunun altını özellikle çizmek isterim" dedi.

Aydın sözlerini şöyle sürdürdü:

Ayrıca şu cümleyi de söylemek isterim; raydan çıkmış bir trenin hızını artırmak sadece felaketi artırır. Bizim Saadet Partisi olarak hem 18 yıldır hem de son 3 yıldır Türkiye'ye ilişkin çekincelerimiz ortadadır. Ancak siyaset yapıyoruz, nasıl sayın Cumhurbaşkanı bir ziyarette birtakım amaçlar güdüyorsa, bizim de güttüğümüz amaçlar vardır. Bunun da böyle değerlendirilmesini rica ediyorum.