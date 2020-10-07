S-400'leri taşıyan ikinci konvoy Samsun'dan geçti

Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerini test için Sinop'a götüren araçlar Samsun'dan geçişi sırasında görüntülendi.

İHA'nın haberine göre Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400 hava savunma sistemini test için Sinop'a götüren askeri araçlar, dün olduğu gibi bugün de Samsun'dan Sinop'a geçti. S-400'lerin Samsun’dan geçişi sırasında, polisin yol boyu güvenlik önlemi aldığı görüldü. Samsun Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de S-400'ü taşıyan askeri araçlara eskortluk görevi yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin S-400'leri test edebileceğine ilişkin gelen bilgilerden dolayı son derece endişe duyduklarını açıklamıştı.