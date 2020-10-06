Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin test için Sinop'a getirildiği öğrenildi.
Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400'ler yolda görüntülendi.
Konvoy Sinop’a ulaşırken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
S-400'ler Sinop'a sevk edildi
Rusya'dan satın alınan S-400'ler, test atışları için Sinop'a gönderildi. Sinop Havalimanı, iniş kalkış trafiğine 16 Ekim'e kadar kapatıldı.
Haber Merkezi
Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin test için Sinop'a getirildiği öğrenildi.
Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400'ler yolda görüntülendi.
Konvoy Sinop’a ulaşırken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.