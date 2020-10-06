S-400'ler Sinop'a sevk edildi

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin test için Sinop'a getirildiği öğrenildi.

Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400'ler yolda görüntülendi.

Konvoy Sinop’a ulaşırken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.