S-400'ler Sinop'a sevk edildi

Rusya'dan satın alınan S-400'ler, test atışları için Sinop'a gönderildi. Sinop Havalimanı, iniş kalkış trafiğine 16 Ekim'e kadar kapatıldı.

Haber Merkezi

Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemlerinin test için Sinop'a getirildiği öğrenildi.

Ankara’dan yola çıktığı öğrenilen S-400'ler yolda görüntülendi.

Konvoy Sinop’a ulaşırken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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