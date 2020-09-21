Rutkay Aziz, 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü TTB'ye ve sağlık emekçilerine adadı

Usta oyuncu Rutkay Aziz, Altın Koza Film Festivali'nde aldığı 'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü Türk Tabipleri Birliği'ne ve tüm sağlık emekçilerine adadı.

'Yaşam Boyu Onur Ödülü'nü alırken bir ödül konuşması yapan Rutkay Aziz, "Onur ödülü. Ben bu ödülü, son derecede onurlu ve ilkeli bir biçimde emek veren Türk Tabipleri Birliği'ne hediye edeceğim. Bu hafta içinde sizlerin de selamlarınızı ve alkışlarınızı göndererek onları selamlayacağım. Hem sağlık emekçilerini hem de tabipleri. Tekrar tekrar sağ olun" ifadelerini kullanarak ödülü sağlık emekçilerine armağan etti.

