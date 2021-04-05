'Rusya'yla uzay alanında işbirliği anlaşmasını yakın zamanda imzalayabiliriz'

Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Hüseyin Yıldırım, Yuriy Gagarin'in 12 Nisan 1961'de "Vostok 1" uzay mekiğiyle uzaya çıkan ilk insan olmasının 60. yıldönümü öncesinde Rus basınına Ankara ile Moskova arasında uzay alanındaki işbirliğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, "Amaçlarımıza uygun olarak belirlediğimiz ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla ilişkiler kuruyoruz. Rusya da dahil bir dizi ülkeyle ortak işbirliği koşullarında halihazırda çalışmalar yaptığımızı dikkate alırsak, uzay alanında işbirliğiyle ilgili anlaşmaları yakın zamanda imzalamayı planlıyoruz" dedi.

"Uluslararası düzeyde amacımız, bölgesel partnerler ve komşularımızla sağlam partnerlik ilişkileri kurmak" diyen Yıldırım, "Karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ilkesine dayalı sağlam partnerlik ilişkileri geliştirebilirsek çok daha hızlı ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.