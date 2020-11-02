'Rusya'ya koronavirüs pozitif olarak dönenlerin yüzde 90’ı Türkiye’den geliyor'

Rusya Sağlık Bakanlığı'na bağlı denetleme kurulu Rospotrebnadzor yöneticisi Anna Popova yurt dışından döndükten sonra koronavirüs enfeksiyonu teşhisi konan Rusya vatandaşlarının büyük çoğunluğu Türkiye'den geldiğini söyledi.

Popova, "Burada belli önlemler önermek gerekiyor, çünkü ana ithal vakaların 90'ı Türkiye Cumhuriyeti'nden geliyor" dedi.

1 Kasım'da Rusya'nın Türkiye Büyükelçisi Aleksey Yerkhov, bu ülkeyle hava trafiğinin açılmasından bu yana 326 Rus turiste Covid-19 bulaştığını söyledi. Türkiye'de Covid-19'a yakalanan 11 Rusya vatandaşı yaşamını yitirdi.

Popova'ysa bu sayının çok daha yüksek olduğunu iddia etti. Popova Türkiye ile uçuşların yeniden başlamasından bu yana bu ülkeyi ziyaret eden yaklaşık 1,5 milyon kişinin Rusya'ya döndüğünü ve dönüşlerinde koronavirüs teşhisi konan kişi sayısının 10 bin olduğunu söyledi.

Popova bu sayının tüm ithal vakaların yüzde 90'ını oluşturduğunu belirtti.

Şimdiye dek Rusya'dan şu ülkelere uçuşlar düzenleniyordu: Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Güney Kore, Mısır, BAE, Türkiye, İngiltere, İsviçre, Tanzanya, Sırbistan, Maldivler, Japopya, Çekya ve Küba.

Rospotrebnadzor'un kararnamesine göre, yurt dışından ülkelerine dönen Rusların kamu hizmetleri portalında bir anket doldurması gerekiyor. Anket, uçuş için check-in yaparken dolduruluyor. Rusya vatandaşlarının son üç gün içinde yaptıkları, koronavirüs test sonuçlarını buraya yüklemeleri gerekiyor.

Rusya'dan çıkarken herhangi bir koronavirüs testi istemeyen ve karantina uygulamayan ülkelerse Tanzanya, Abhazya, Karadağ, Sırbistan, ve Türkiye

Geçtiğimiz yıllarda Rusya vatandaşlarının en çok ziyaret ettiği yer Türkiye olurken(2018'da 5,964,631 kişi) bunu Abhazya izlemişti (2017'de 4,357,937 kişi).