Rusya'nın Londra Büyükelçisi: Ukrayna’ya tehdit oluşturmuyoruz

Rusya’nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, BBC'ye verdiği röportajda, Ukrayna'yla gerilime ilişkin açıklamada bulundu.

Kelin, kendisine Rusya'nın Ukrayna'ya karşı saldırgan bir tavır sergileyip sergilemediğinin sorulması üzerine, “Rusya Dışişleri Bakanı ve sözcüsü sürekli bunu dile getirdi, ben de bunu doğrulayabilirim. Ukrayna dahil olmak üzere, herhangi bir ülkeye saldırganlık gösterme veya tehdit oluşturma niyetimiz yok. Minsk anlaşması kapsamındaki taahhütlerimize tamamen bağlıyız, bu kapsamda oluşacak sorunlar yalnızca müzakereyle çözülür" dedi.

BBC muhabirinin Rus üst düzey yetkililerin 'Ukrayna için sonun başlangıcı' ifadelerini kullanmasının nedenini sorması üzerine Kelin, "Bu, muhtemelen belli bir bağlamda söylenmiş. Söz konusu bağlam konusunda bir fikrim yok. Ancak şunu diyebilirim ki, Ukrayna güçleri ya da hükümeti, Donbass'a asker gönderme kararı verirse ve orada kan gölü oluşturmaya, insan öldürmeye kalkarsa tabii ki buna karşılık veririz" diye konuştu.