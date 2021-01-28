Rusya'nın itirazlarına karşın ABD 6. Filosu'ndan bir gemi Karadeniz'e girdi

ABD Donanması'nın Altıncı Filosu Twitter sayfasında ABD Arleigh Burke sınıfı füze muhribi USS Porter'ın adlı Karadeniz'e girdiğini bildirdi. ABD Donanması, muhribin bölgeye "deniz güvenliği operasyonları" yapmak amacıyla girdiğini iddia etti. ABD ordusu, savaş gemisinin Karadeniz'de ne kadar kalacağını belirtmedi.

BREAKING: 🇺🇸 #USSPorter began its straits transit into the Black Sea to conduct #maritimesecurity operations in the region. @USNavy ships ⚓️ and aircraft ✈️ routinely operate in the #BlackSea in support of our @NATO Allies & partners!#PowerForPeace #NATO #TogetherStronger pic.twitter.com/UZSlS1sXV6 — U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet (@USNavyEurope) January 28, 2021

Kremlin, ABD'nin askeri varlığının bölgede istikrarı bozucu bir etkiye sahip olduklarını savunarak, NATO ülkelerini Karadeniz'deki askeri faaliyetleri durdurmaya çağırdı. Moskova, bölgede yalnızca kıyısı olan ülkelerin tür faaliyetlerde bulunması gerektiğinde ısrar etti.

USS Porter, 23 Ocak'ta bölgeye giren bir başka güdümlü füze avcısı olan USS Donald Cook'u takiben bölgeye giriş yaptı. ABD Donanması P-8 Deniz Devriye Keşif Uçağı ve bir NATO E-3A AWACS casus uçağı ile birlikte bölgede ortak deniz ve hava tatbikatları gerçekleştirdi.

USS Porter'ın Karadeniz'e gelişini duyuran Altıncı Filo, ABD Donanması ve Hava Kuvvetlerinin bölgedeki NATO "müttefikleri ve ortaklarını" desteklemek için rutin olarak operasyonlar yürüttüğünü iddia etti. NATO'nun askeri varlığı, 2014'te Kırım'ın Rusya'ya dahil olmasını takiben yoğunlaştı.