Rusyalı komünistler Devlet Duması’nda sordu: Ülkede oligarklara ait kaç saray var?

Geçtiğimiz haftalarda Aleksey Navalnıy ve ekibinin youtube üzerinden paylaştığı “Putin’in Sarayı” videosu dünya çapında milyonlarca kişi tarafından izlenmişti. Putin’in Karadeniz kıyılarında Rusya’nın en büyük özel konutu olarak geçen bir saraya sahip olduğu iddiası ülkede on binlerce kişinin Navalnıy yanlısı eylemlere katılmasına neden oldu. Bu arada Putin sarayın ne kendisine ne de ailesinden herhangi bir kişiye ait olmadığını, yayınlanan videonun montajlama olduğunu kamuoyuna duyurdu. Bu duyuruyu takiben Putin’in yakın çevresinde yer alan oligarklardan Arkadi Rotenberg sarayın kendisine ait olduğunu ve apart otel olarak işletme niyetiyle birkaç yıl önce satın aldığını bildirdi. Kırım, Uzak Doğu ve Altaylar’da da bu tür işletmelere sahip olduğunu belirten Rotenberg, bu iş alanından keyif aldığını sözlerine ekledi. Böylece iktidar cephesinden Navalnıy’in iddialarına yanıt gelmiş oldu. Putin olaydan sıyrılmaya çalışırken devlet başkanının neden yakın arkadaşlarını böyle zengin insanlardan seçtiği ve neden bir Rusya vatandaşının kendisine ait çok sayıda “sarayı” olduğu soruları havada kaldı.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi (RFKP) yalnızca Putin’in değil devlet kaynaklarını yağmalayarak zenginleşmiş Rus egemen sınıfının tamamının mal varlığını sorgulamak gerektiğini belirtti; ayrıca Navalnıy ekibinden çok önce Partinin 2011 yılında Gelencik’teki Putin sarayını gündeme taşıdığını hatırlattı.

Rusya Federasyonu Komünist Partisi Devlet Duması milletvekilleri ülkede Gelencik’teki saraya benzer kaç özel mülk olduğunu öğrenmek üzere soru önergesi verdi. Komünist milletvekillerinden Denis Parfyonov Ekim Devrimi’nin ardından çarlık döneminin “oligarklarına” ait saraylara devlet tarafından el konulduğunu ve bu binaların çocuk ve gençlik saraylarına dönüştürüldüğünü hatırlattı. Halkı Putin’in ve ülkedeki tüm zenginlerin saraylarının kamulaştırılması için mücadele etmeye çağırdı.

Parfyonov’un konuya ilişkin açıklaması şöyle: