Rusya'dan 'Sputnik V Brezilya'da onaylanmadı' iddiasına yalanlama

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF), Brezilya Sağlık Düzenleme Ajansı'nın (Anvisa), Rusya'nın koronavirüse karşı ürettiği Sputnik V aşısına dönük bir karar vermek için aşı deneylerine ilişkin ek bilgi talep ettiğini belirterek, kurumun aşıya lisans vermeyi reddettiğine ilişkin haberleri yalanladı.

Sputnik International'de yer alan habere göre, RDIF tarafından yapılan açıklamada, gerekli bilgilerin kısa süre içerisinde verileceği belirtildi.

Açıklamada, "Sputnik V'ye ilişkin gece vakti ve hafta sonu bilinçli bir şekilde yanlış bilgi yayarak kara kampanya yürütülmesine ve aşının onaylanmasının geciktirilmesine karşı medyanın dikkatini çekmek istiyoruz. RDIF'nin basın servisi her dakika çalışmakla birlikte, gazetecilerden haberleri yayınlamadan önce basın servisimizden bilgileri teyit etmelerini rica ediyoruz" denildi.