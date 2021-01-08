Rusya'dan sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'a 'Telegram' çağrısı

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, ABD Kongresi'nin Trump destekçileri tarafından basılması sonrası sosyal medya hesapları askıya alınan Trump'a çağrı geldi.

Sputnik'in haberine göre, Polyanskiy, "Sayın Başkan, bir Telegram hesabı oluşturmalısınız! Görünen o ki, kendi ülkenizde artık ifade özgürlüğünüz bulunmuyor!" diye yazdı.

Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi'nin üyesi Aleksey Puşkov ise, "İfade özgürlüğü dayanılmaz olduğunda, oyun sona erer. Ancak mevcut başkanın hapse atılması yönünde serbestçe çağrı yapabilir ve onu istediğiniz her şeyle suçlayabilirsiniz" ifadesini kullandı.