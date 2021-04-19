Rusya'dan Palmira'da hava operasyonu: '200 militan öldürüldü'

Rusya'nın Suriye'de Palmira yakınlarında militanlara yönelik hava operasyonu düzenlediği açıklandı.

Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Suriye'de Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada Rus uçaklarının Palmira yakındalarında millitanların eğitim merkezlerine yönelik hava operasyonunda "200 militanın öldürüldüğü ve 500 kilo mühimmatın yok edildiği" belirtildi.

Suriye'de Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkan Yardımcısı Aleksander Karpov yaptığı açıklamada, militanların Suriye'nin çeşitli bölgelerine saldırılar düzenlemeleri için savaşçı grupları eğitmek üzere Palmira yakınlarında kamufle edilmiş bir üs kurdukları istihbaratı aldıklarını belirtti.

Sözkonusu tesislerin birkaç kanaldan doğrulanmasının ardından Rus uçaklarının iki tesise yönelik hava saldırısı düzenlediğini açıklayan Karpov "200 militan öldürüldü, ağır makineli silahlar taşıyan 24 pikap ve 500 kilogram mühimmat ve el yapımı patlayıcı bileşenleri yok edildi" dedi.

Suriye'de seçimler öncesinde saldırı hazırlığındaydılar

TASS'ın haberine göre Karpov militanların Suriye'deki seçimler öncesinde kamu kurumlarına yönelik saldırılar planladığını belirtti.

Karpov "Teröristler Suriye yetkililerinin kontrolünde olmayan bölgelerdeki kamplarda eğitiliyorlar. Bu bölgeler arasında ABD kontrolündeki El Tanf da var" dedi.

Karpov ayrıca Türkiye'nin kontrolündeki bölgelerdeki yasadışı silahlı gruplar tarafından son bir gün içinde top atışı saldırılarının yapılmadığını söyledi.