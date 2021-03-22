Rusya'dan İngiltere'ye nükleer silah tepkisi

Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin, İngiltere'nin nükleer başlık kapasitesini yüzde 40 artırma kararına tepki gösterdi.

LBC radyosuna konuşan Kelin, "Bu hareket, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması ve nükleer başlık sayısının yalnızca düşürülmesini öngören diğer birçok anlaşmayı ihlal ediyor" diye konuştu.

Londra'nın Moskova'ya düşmanca tavrından dolayı üzgün olduğunu söyleyen Kelin, İngiltere'nin Rusya'yı "önemli bir tehdit" olarak görmesinin bir dayanağı olmadığını ve ülkesinin İngiltere'ye diyalog kanallarını her zaman açık tuttuğunu söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, 16 Mart'ta yaptığı açıklamada, Londra'nın nükleer silah stokunun artırılması kararının "değişen koşullar ve değişen tehditler" sonucunda gerçekleştiğini duyurmuştu.

Ülkede maksimum rezerv nükleer başlık sayısının 180'den 260'a yükseltilmesi kararlaştırılmıştı.