Rusya'dan Habertürk'e yalanlama: Türkiye'yle aşı görüşmeleri sürüyor

Sputnik V aşısının reddedildiğine ilişkin Fatih Altaylı'nın Habertürk'teki köşe yazısına Rusya'dan yalanlama geldi. Rusya, Türkiye'nin Sputnik V koronavirüs aşısını satın almayacağına dair Habertürk gazetesinde yer alan yazı yalanladı.

Rusya'nın devlet tarafından işletilen TASS haber ajansı, Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Habertürk gazetesine aşının Türkiye'de ruhsat alamadığını söylediğinin iddia edilmesi üzerine Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'nda (RDIF) bir kaynağın gazete haberinin "yalan haber" olduğunu söylediğini aktardı.

TASS'a göre kaynak, "Türkiye ile müzakereler devam ediyor. [Fatih Altaylı'nın aktardığı Fahrettin Koca'nın] sözleri yalan haberlere örnek teşkil ediyor." dedi.

Rusya, Sputnik V'i Batı yapımı aşılara göre daha ucuz, taşıması daha kolay bir alternatif olarak lanse etti ve devam eden Faz 3 denemelerinin ara sonuçlarına göre yüzde 95 etkili olduğunu söyledi. Hindistan, Özbekistan, Meksika, Nepal, Arjantin, Mısır ve Venezuela gibi ülkeler Rus yapımı aşıyı satın almak için anlaşma imzaladılar. Aşının doz fiyatının 10 dolardan düşük olması bekleniyor.

27 Kasım'da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Moskova ile koronavirüs aşısının ithalatı konusunda görüştüğünü söylemişti.

Rusya Sağlık Bakanı daha öncesinde Bakan Koca'yla yaptığı görüşmede Türkiye'nin Sputnik V'i üretmekle de ilgilendiğini söylemişti ancak Koca tarafından herhangi bir yalanlama veya doğrulama gelmemişti.