Rusya'dan dikkat çeken 'Osmanlı' mesajı

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın 1827 yılında Rusya, İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı filosunu yendiği Navarin Deniz Muharebesi’ne dair yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Bakanlık, Rusya, İngiltere ve Fransa filolarının zaferinin Yunanistan'ın bağımsızlığının ön koşullarını yarattığını kaydetti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında “193 yıl önce Rusya, Büyük Britanya ve Fransa Ege Denizi’nin neredeyse denizle bağlantısı kesilmiş körfezi Navarin’de Türk-Mısır filosuna karşı deniz savaşı verdi. Rus, İngiliz ve Fransızların o gün kazandığı zafer Yunanistan’ın bağımsızlığı için gerekli en önemli ön koşullardan biri oldu” ifadelerine yer verdi.

Paylaşımda Osmanlı Donanması’nın yenilgisini gösteren bir video da yer aldı.