Rusya'dan Bulgaristan'a misilleme: 2 diplomatı sınır dışı etme kararı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Bulgaristan'ın geçtiğimiz ay 2 Rus diplomatı sınır dışı etmesine misilleme olarak 2 Bulgar diplomatı sınır dışı etme kararı aldı.

Bakanlık, Bulgaristan'ın baş konsolosluk sekreterinin ve baş ticari ve ekonomik ilişkiler sekreterinin "istenmeyen kişi" ilan edildiğini duyurdu. Bu kişilerin Rusya'dan ayrılmaları için 72 saat süre verildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Bu karar, Bulgar tarafın bu yılın Mart ayında Sofya'da iki Rusya Büyükelçiliği çalışanını temelsiz bir şekilde 'istenmeyen kişi' ilan etmesi kararına bir tepkidir" denildi.

Son aylarda Avrupa ülkeleri, 'casusluk' suçlamaları nedeniyle Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almış ve Rusya da buna dönük misillemede bulunmuştu. Bulgaristan'ın dışında Avusturya, Hollanda, Norveç ve İsveç, Rus diplomatlar hakkında sınır dışı etme kararı vermişti.

Moskova'yla Sofya arasındaki ilişkiler, son yıllarda casusluk skandallarının yaşanmasıyla gerildi. Ekim 2019'la 2020'nin son dönemi arasında 5 Rus diplomat ve Rusya Büyükelçiliğinde çalışan bir teknik asistan Bulgaristan'dan sınır dışı edilmişti.

Bulgaristan, geçtiğimiz ay ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in NATO dışişleri bakanları toplantısı öncesi, casusluk suçlamasıyla Rus diplomatların sınır dışı edildiğini ve 6 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.