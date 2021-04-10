Rusya'dan Boğazlar'dan geçecek ABD savaş gemilerine ilişkin açıklama

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'den Karadeniz'e gidecek ABD savaş gemileri hakkında Moskova'ya bildirimde bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Akdeniz'den Karadeniz'e gidecek ABD savaş gemilerine ilişkin açıklamada bulundu.

Sputnik'e konuşan bir elçilik yetkilisi, "ABD, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin tarafı olarak sözleşmede Karadeniz'e giriş için öngörülen prosedürleri yerine getirdi. Türkiye, sözleşmeye uygun olarak Montrö'nün taraflarına ABD savaş gemilerinin Akdeniz'den Karadeniz'e gideceğini ve geri döneceğini bildirdi" dedi.  

Daha önce Türkiye Dışişleri kaynakları, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermek için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye'ye bildirimde bulunduğunu açıklamıştı.

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