Rusya'dan BM'ye Libya'ya özel temsilci atama çağrısı

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e, Libya'ya yeni bir özel temsilci atanması yönünde çağrı yaptı.

Sputnik'te yer alan habere göre, BM’nin eski Özel Temsilcisi Gassan Selame’nin istifa etmesiyle Libya’daki durumun daha da karmaşık hale geldiğini söyleyen Nebenzya, "Genel Sekreter’in Libya Özel Temsilciliği koltuğu 4 aydır boş. Bu durum, Libya’da barışçıl çözümü amaçlayan çabaları baltalıyor" dedi.

Bu göreve Afrika temsilcisinin getirilmesinin mantıklı olacağını dile getiren Nebenzya, "Afrika Birliği’nin bu görev için güçlü aday teklif ettiğini biliyoruz. Bu bağlamda, Genel Sekreter’i yeni Libya Özel Temsilcisini atamak için kararlı adımlar atmaya çağırıyoruz, atamanın ertelenmesi için hiçbir neden görmüyoruz" ifadelerini kullandı.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da BM'nin Libya Özel Temsilcisi'nin hızla atanması gerektiğini söylemişti.