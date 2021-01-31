Rusya'dan Blinken'e yanıt: ABD'de bu tür durumlarda ateş açılıyor

Rusya'da sağcı muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için bugün Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere birçok kentte düzenlenen protesto gösterilerine izin verilmedi, polis çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Navalnıy'ın serbest bırakılması çağrısı yaptı ve Rusya'da "barışçıl protestoculara ve gazetecilere karşı ısrarlı sert müdahaleleri" kınadığını açıkladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı ise ABD'nin Rusya'nın içişlerine karıştığını belirterek, Washington'un tutumunu ikiyüzlülük ve çifte standart olarak değerlendirdi. ABD'de bu tür durumlarda "öldürmek için ateş açıldığını" kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, Blinken'in eylemlere verdiği desteğin "Washington'un perde arkasındaki rolünü" doğruladığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Diplomatik mesleğin temsilcilerine yakışmayacak bir şekilde özen gösterdiğiniz ‘mitingler’ önceden planlanmış değil, yasadışıdır. ABD’de bu tür durumlarda ne yapıldığını herkes iyi biliyor, öldürmek üzere ateş açılıyor. Çifte standartlar ve ikiyüzlülük bir yaşam inancı mı?

ABD’nin Rusya’nın iç işlerine sert müdahalesi, Washington’un kontrolünde olan internet platformlarından uydurma haberlerin yayılması ve izinsiz eylem çağrılarının yapılması gibi kanıtlanmış bir gerçektir. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in yasaların çiğnenmesine verdiği destek, Washington'un perde arkasındaki rolünü bir kez daha doğruluyor. Protestoları teşvik etmeyi amaçlayan eylemlerin Rusya'yı caydırma stratejisinin bir parçası olduğuna şüphe yok."