Rusya'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a ateşkes çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ve Ermenistan'ı 'derhal ateşkese ve müzakerelere başlamaya' çağırdı.

Haber Merkezi

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da yeniden başlayan çatışmaların ardından Rusya'dan ateşkes ve müzakere çağrısı yapıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı bölgede gerilimin yeniden tırmanmasını kaygıyla karşıladıklarını belirterek Azerbaycan ve Ermenistan'a derhal ateşe son vermeleri çağrısında bulundu.

Yapılan açıklamada "Mevcut bilgilere göre Dağlık Karabağ çatışma bölgesindeki durum, ciddi şekilde kötüleşti. Her iki taraf da, cephe hattı boyunca yoğun ateş açmış durumda. Kayıplar olduğuna dair bilgiler geliyor" denildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı "Durumu istikrara kavuşturmak için tarafları derhal ateşkese ve müzakerelere başlamaya çağırıyoruz" açıklamasını yaptı.

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