Rusya'dan aşı açıklaması: Saçmalık...

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkilinin Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yaptığı açıklamada, Pfizer ve Moderna tarafından geliştirilen aşıların itibarsızlaştırılması için Rus istihbarat servislerinin talimatıyla üç makale yayımlandığını öne sürmesine yanıt verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, WSJ'ye konuşan Peskov, "Bu saçmalık. Rus istihbarat servislerinin, aşıların eleştirilmesiyle bir ilgisi yok" dedi.

Peskov, "Eğer Sputnik V'yle ilgili her yayını ABD istihbarat servislerinin faaliyetlerinin bir sonucu olarak görseydik, aklımızı yitirirdik" diye konuştu.

Washington'un iddiası

WSJ gazetesi, dün ABD Dışişleri'nden ismini açıklamadığı bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Washington'un Rus istihbarat servislerinin talimatıyla üç online makale yayımlandığını ve bunların amacının Pfizer ve Moderna aşılarını itibarsızlaştırmak olduğunu iddia etmişti.

ABD Dışişleri yetkisi, "Yayınlar, hem Pfizer hem de Moderna aşılarının yanı sıra uluslararası örgütler, askeri çatışmalar, protestolar ve fayda sağlayabilecekleri herhangi ayrılık yaratıcı konu hakkında pek çok dezenformasyon yaydı" demişti.