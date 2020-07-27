Rusya'dan Almanya'ya G7 yanıtı: Putin'in ne böyle bir açıklaması ne de bir girişimi oldu

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in G7’ye katılmak konusunda herhangi bir girişimi ya da açıklaması olmadığını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass’ın Rusya’nın G7 formatına yeniden dahil olması için önce Ukrayna krizinin çözülmesi gerektiği yönündeki açıklamalarına ilişkin konuşan Peskov “Başkan Putin Rusya’nın G7’ye katılımını başlatmayı amaçlayan ne bir girişimde bulundu ne bir konuşma yaptı ne de bu konuda herhangi bir adım attı” dedi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada Peskov, Rusya’nın G7’ye katılma gibi bir niyeti olmadığını ve G20 formatının etkililiğinden tamamen tatmin olduğunu defalarca açıkladığını söyledi.

'G7'nin küresel liderlik iddiası zor'

Kremlin sözcüsü “ekonomik kalkınmanın küresel merkezleri gözönüne alındığında G20’nin çağdaş ekonomik gerçeklikle daha iyi örtüştüğüne” inandığını dile getirdi. Peskov G7’nin ekonomi konularını ele alabileceğini ancak küresel liderlik iddiasının güç olduğunu öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump Haziran ayında yapılması planlanan G7 zirvesinin Eylül ayına ertelendiğini açıklamış ve zirveye Rusya, Hindistan, Avustralya ve Güney Kore liderlerini de davet etmeyi planladıklarını belirtmişti. Trump G7 formatının günün şartlarına uymadığını ve “dünyada olan biteni düzgün bir şekilde temsil etmediğini” söylemişti.

Rusya G7’ye 1998 yılında katılmış ve grubun adı G8 olarak değişmişti. Grup üyeleri 2014 yılında Ukrayna krizi ve Kırım'ın Rusya ile birleşmesinin ardından yaşanan anlaşmazlıklar üzerine Brüksel’de Rusya'nın katılımı olmadan toplanmıştı.