Rusya'dan ABD'ye sert Karadeniz uyarısı

Son günlerde giderek tırmanan Ukrayna krizi, ABD'nin Karadeniz'e göndermeyi planladığı iki savaş gemisi nedeniyle daha da sertleşiyor.

Interfax'ta yer alan habere göre Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, söz konusu ABD gemileri ile ilgili olarak, "Kırım'dan ve Karadeniz kıyılarımızdan uzak dursunlar. Bu onlar için iyi olur" dedi. Rus medyasına açıklamalarda bulunan Ryabkov, Amerikan savaş gemilerinin Karadeniz'e gelişini "provokasyon" olarak nitelendirerek, "gücümüzü sınıyorlar, sinirimizi yıpratıyorlar ancak başarılı olamayacaklar" ifadelerini kullandı.

NATO'dan uyarı

Öte yandan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de bugün Rusya'nın Ukrayna içinde ve sınırındaki askeri yığınağını derhal sonlandırması gerektiğini söyledi.

Türkiye Dışişleri kaynakları, ABD'nin 2 savaş gemisini Karadeniz'e göndermek için Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ne uygun olarak Türkiye'ye bildirimde bulunduğunu açıklamıştı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada, Türkiye'nin Akdeniz'den Karadeniz'e gidecek ABD savaş gemileri hakkında Moskova'ya bildirimde bulunduğu belirtilmişti.

ABD bölgeye silah yığınağı yapıyor

Üçlü Temas Grubu Ukrayna Sözcüsü Aleksey Arestoviç, "DefenderEurope 2021 adıyla geniş çaplı bir NATO tatbikatı başladı" dedi ve "Bu, temelde Avrupa'yı Savunma anlamına geliyor" diye ekledi. Tatbikatların “Baltık sularından Karadeniz'e, açıkça söylemek gerekirse, Rusya ile silahlı çatışmaya” odaklanacağını da söyledi.

DefenderEurope 2021'in bir parçası olarak Avrupa, 21. yüzyılın başından bu yana ABD kuvvetlerinin bölgede en büyük konuşlandırılmasını görecek. NATO üyesi ülkelerden ve Ukrayna gibi üye olmayanlardan oluşan 17 bin kişilik bir birlik ile birlikte yaklaşık 20 bin ABD askeri katılacak.