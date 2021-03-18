Rusya'dan ABD raporuna yanıt

ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi'nin raporunda, Rusya'nın Joe Biden'ın seçimi kazanmasını engelleme, Donald Trump'ın yeniden seçilmesine destek verme ve ABD'deki sosyal ve politik bölünmeyi derinleştirme amacını taşıyan bir "algı operasyonu" gerçekleştirdiği iddia edilmiş; İran, Hizbullah ve Küba, ABD seçimlerine 'müdahale etmekle' suçlanmıştı

Sputnik'in haberine göre, Rusya'nın Washington Büyükelçiliği'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, raporda yer alan, Rusya'nın ABD'de 'etki operasyonları' yürüttüğüne dair bulguların 'yalnızca istihbarat servislerinin doğruluklarına emin oldukları sonucuna dayandığına' dikkat çekilerek, bu tür iddialara ilişkin hiçbir gerçek veya somut delil sunulamadığı belirtildi.

Açıklamada, ABD'nin son suçlamalarının iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesine katkıda bulunmadığı ve Rusya'nın acil sorunlara çözüm bulmak için sunduğu eşit ve karşılıklı saygıya dayalı diyalog önerisiyle bağdaşmadığına vurgu yapıldı.