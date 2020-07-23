Rusya'daki Rönesans Holding inşaatında hakları için mücadele eden işçiler, darp edilerek göz altına alındı

Rusya'nın Amur kentindeki Rönesans Holding inşaatında işçiler, hakları için yaptıkları eylemin ardından darp edilerek göz altına alındı.

Haber Merkezi

Rusya’nın Amur kentinde Endüstri Şantiyesinde Rönesans Holding inşaatında çalışan işçiler, Covid-19 nedeniyle karantinada kaldıkları sürelerin ücretlerinin ödeneceği sözünün verilip, sonrasında ödenmediği için eyleme başladı. 

İnşaat- İş Sendikası'nın yaptığı paylaşımlara göre, Anlaşma sağlanarak eylem sona erdikten sonra ise işçiler, Rus Amonlar tarafından gözaltına alındılar. Amonlar'ın Rus devleti başkanı Putin’e bağlı olarak hareket ettikleri biliniyor.

Darp edilerek göz altına alınan işçilerin görüntülerini sendika sosyal medya hesabından paylaştı. İşte o görüntüler: