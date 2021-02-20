Rusya'da üçüncü koronavirüs aşısı tescil edildi

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rusya Bilimler Akademisi’ne bağlı Çumakov Federal İmmünobiyolojik İlaçlar Araştırma ve Geliştirme Merkezi’nin geliştirdiği koronavirüs aşısının tescillendiğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, aşı dolaşımıyla ilgili bir toplantıda konuşan Mişustin, Çumakov Merkezi tarafından geliştirilen, Rusya’daki üçüncü aşı olan Kovivak’ın tescil edildiğini duyurdu.

Mişustin, yeni aşıyla toplu aşılamaya baharda geçileceğini ifade etti.

Mişustin, mart ayının ortasında Kovivak aşısının ilk 120 bin dozunun halkın kullanımına sunulacağını ifade etti.

Mişustin’e göre, ülkede şu anda 4 bin aşı noktası bulunuyor, en az 10 milyon doz Sputnik V aşısı ve 80 bin doz EpiVakKorona aşısı üretildi.

“Mart ortasında ilk 127 bin doz sivil dolaşıma sunulacak” diyen Mişustin, Rusya’nın koronavirüse karşı üç aşının geliştirildiği tek ülke olduğunu kaydetti.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko ise yeni aşının yüksek etkinlik gösterdiğini belirtti.

Muraşko, “Gönüllüler üzerinde yapılan klinik araştırmalar sırasında Kovivak aşısı yüksek etkinlik ve güvenlik gösterdi. Büyük çaplı denemeler tescil sonrası aşamada gerçekleştirilecek” dedi.

Bakanlığın aşıyı tescil etme kararı aldığını kaydeden Muraşko’ya göre, Çumakov Merkezi’nin aşısı klasik teknoloji ile inaktif virüs kullanılarak üretildi.

Muraşko, böylelikle halkın sağlığını korumak ve salgını etkili biçimde kontrol etmek için ellerinde üç aşının bulunduğunu belirtti.

88 milyon doz aşı üretimi planı

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, 2021’in ilk yarısının sonuna kadar Kovivak aşısı hariç, 88 milyon doz aşı üretmeyi planladıklarını söyledi.

Golikova, “83 milyon doz Sputnik V, 5.4 milyon doz EpiVakKorona üretilecek. Yılın ilk çeyreğinde aşı üretim hacminin 30.5 milyon doz seviyesinde olmasını bekliyoruz. Üretim planlarından yola çıkacak olursak, yılın ilk yarısında vatandaşların aşılanması için 59 milyon doz aşı hazır olacak” dedi.

Golikova’ya göre, şu anda Rusya’da 11.1 milyon doz aşının üretilmiş olduğunu, halkın kullanımı için 7.9 milyon doz aşının sunulduğunu belirtti.

Golikova, Çumakov Merkezi’nden de aşının geniş çaplı üretimi için teklifler beklediklerini ekledi.