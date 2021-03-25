Rusya’da üçüncü koronavirüs aşısı kullanıma sokuldu

Rusya’da geliştirilen ve geçen hafta ülkede kullanımı onaylanan üçüncü koronavirüs aşısı Kovivak’ın paketleme işlemi yapılarak halkın kullanımına sunulduğu bildirildi.

Interfax haber ajansı aşının Faz 3 çalışmasının da başladığını duyurdu.

Aşıyı geliştiren Çumakov Merkezi'nden yapılan açıklamada Nisan ve Mayıs aylarında üretim miktarını ayda 500 bin doza kadar çıkarmayı planladıkları belirtildi.

Rusya’nın koronavirüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısının Faz 3 çalışmalarının sonuçları Şubat ayında yayımlanmıştı. Buna göre aşı Covid-19’a karşı yüzde 92 oranında koruma sağlıyor.

Rusya'da Covid-19'a karşı geliştirilen ve ülkede kullanımına onay verilen üç aşı bulunuyor: Sputnik V, Epivak ve Kovivak. Son iki aşının henüz Faz 3 çalışmaları sonuçlanmadı.