Rusya’da son 24 saatte 6 bin 611 koronavirüs vakası görüldü

Rusya’nın yeni koronavirüs pandemisiyle mücadele merkezinin açıklamasına göre, ülkede son bir gün içinde 6 bin 611 kişinin daha koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sputnik'te yer alan habere göre, böylelikle Rusya’da şimdiye dek görülen koronavirüs vakalarının toplam sayısı 720 bin 547 oldu.

Yeni vakalarının çoğunun 678'le başkent Moskova ve 296'yla St. Petersburg’da görüldüğü belirtildi.

Ülkede son bir gün içinde koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 188 olarak kayıtlara geçti. Rusya’dan pandeminin başından bu yana koronavirüs nedeniyle 11 bin 205 kişi yaşamını yitirdi.