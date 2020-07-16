Rusya'da Putin'in görev süresinin uzamasını öngören reforma karşı protesto

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'e 16 yıl daha iktidarda kalma seçeneği sunan anayasal reformlara karşı protesto düzenlendi.

Reuters'ta yer alan habere göre, görgü tanıkları ve gözlemevleri, protestolar sırasında onlarca kişinin tutuklandığını bildirdi.

Protestoya katılan yaklaşık 500 kişinin, üzerinde "hayır" yazan maskeler taktığı ve Putin'i istifaya davet ettiği kaydedildi.

Polisin, kentin ana caddelerinden birine giren protestoculara müdahale ettiği ve bazı göstericileri tutuklamaya başladığı belirtildi.

Gözlemevi OVD-info, polis müdahalesi sırasında yüzlerce kişinin tutuklandığını bildirdi. Tutuklanan kişi sayısına ilişkin polis veya hükümetten henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bu ayın başında yapılan referandumun ardından Rusya anayasasında Putin'in iki başkanlık dönemi boyunca daha görev yapabilmesini öngören değişiklik yapılmıştı.

Anayasa reformuna karşı kampanya başlatan iki Rus aktivist geçen hafta tutuklanırken, 5 aktivistin evi aranmıştı.