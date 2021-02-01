Rusya'da Navalnıy için hapis talebi

Rusya Federal Ceza Dairesi, ırkçı muhalif lider Aleksey Navalnıy için daha önce ertelenen hapis cezasının uygulanmasını talep etti. Rusya Başsavcılığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Federal Ceza Dairesi'nin Navalnıy'ın "Yves Rocher davası" kapsamında cezaevi teftiş bürosunda imza atma cezasını gerçek bir hapis cezasıyla değiştirmesi yönündeki önerisini destekleyeceğini söyledi.

Savcılık, Navalnıy'ın "Yves Rocher dolandırıcılık davası" boyunca cezaevi teftiş bürosuna yapması gereken ziyaretlerden defalarca kaçtığını hatırlattı.

Federal Ceza Dairesi, 1 Ocak - 17 Ağustos 2020 arasındaki dönemde Navalnıy'ın cezaevi teftiş bürosuna zorunlu ziyaretleri defalarca atladığını ve Berlin'deki klinikten taburcu olmasının ardından 24 Eylül 2020'den itibaren zorunlu kontrolden kaçtığını hatırlattı. Bu nedenle, Navalnıy'ın arananlar listesine konulduğu ve cezai tedbirin değiştirilmesi için mahkemeye öneri sunulduğu belirtildi. Başsavcılık basın servisinden yapılan açıklamada, "Bu önergenin hukuka uygun ve gerekçeli olduğu kabul edildi. Yukarıdakileri akılda tutarak, Başsavcılık, mahkemedeki konumunu koruyacaktır" denildi.

Navalnıy, Berlin'in Charite kliniğindeki tedavisi süresince imza atmak için çağrılmadı. Ancak resmi raporlara göre 23 Eylül 2020'de taburcu edildi ve 23 Ekim için yapılan celplere cevap vermedi. Yalnızca bir ay sonra, yani 23 Kasım'da ceza infaz kurumlarına Berlin'de kaldığını bildirdi.

30 Aralık 2014 tarihinde, Moskova Zamoskvoretskiy Bölge Mahkemesi, Navalnıy'a Yves Rocher davası kapsamında dolandırıcılık ve kara para aklama suçlarından 500 bin ruble (6 bin 800 ABD doları) para cezası ile 5 yıl gözetim şartıyla 3,6 yıl ertelenmiş hapis cezası verdi. 25 Nisan 2018'de Rusya Yüksek Mahkemesi kararı gerekçeli olarak onayladı.