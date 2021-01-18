Rusya'da kitlesel aşılama bugün başladı

Rusya'nın kitlesel aşılama kampanyası bugün itibariyle başladı. Rusya resmi haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre aşı olacak Rusya vatandaşları Sputnik V ve EpiVacCorona aşılarından birini seçebilecek.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçtiğimiz hafta ülkenin risk grubundaki yurttaşları aşılamaktan tüm nüfusu aşılamaya geçmesi yönünde alınan kararı açıklamıştı. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova Ocak ayının sonuna dek 2,1 milyon doz aşının nüfusun geneline ulaştırılacağı vaadinde bulundu.

Rusya'nın tüketici hakları ve halk sağlığı kurumu başkanı Anna Popova, sonbahardan önce sürü bağışıklığının oluşmasını sağlayacak bir aşılama kampanyasının zorunluluğunu vurguladı. Popova, sonbahara dek ülke nüfusunun yüzde 60'ının aşılanması gerektiğini belirtti.

Şu ana kadar Rusya'da iki koronavirüs aşısı tescil edildi; Gamaleya Bilimsel Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen Sputnik V aşısı ve Viroloji ve Biyoteknoloji Vector Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen EpiVacCorona.

Rusya Bilimler Akademisi'nin Çumakov Federal Bilimsel İmmün ve Biyolojik Ürün Araştırma ve Geliştirme Merkezi tarafından çalışılan bir aşı daha, klinik denemelerden geçiyor.