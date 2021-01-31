Rusya'da ikinci defa Navalnıy eylemleri

Aleksey Navalnıy'ın gözaltına alınması ve gözaltı süresinin 30 gün uzatılmasının ardından Rusya'nın farklı kentlerinde bugün bir daha eylemler düzenlendi. Geçen hafta Cumartesi düzenlenen eylemlere göre bugünkü eylemler daha zayıf geçerken, eylemlere 'izinsiz oldukları' gerekçesiyle birden fazla kentte polis müdahale etti.

TASS'ın aktardığına göre eylemlerin en çok yoğunlaştığı başkent Moskova'da polisin açıklamasına göre 2 bin kişi eyleme katıldı. Geçtiğimiz hafta Moskova'da eylemlere 4 bin kişi katılmıştı.

Bugün Moskova'daki eylemlere katılan 120 kişinin gözaltına alındığı yetkililer tarafından açıklanırken, Moskova Kent Meclisi vekili Yevgeniy Stupin ve bazı gazeteciler de gözaltına alınanlar arasında. Stupin daha sonra serbest bırakıldı.

Navalnıy'ın eşi Yuliya Navalnaya da gözaltına alınanlar arasında.

Bir çok kentte yoğun polis önlemleri alınırken, Krasnoyarsk'da eylemde bulunan polis sayısının eyleme katılanların sayısını aşmasıysa dikkat çekti.

Rusya Gazeteciler Birliği 35 gazetecinin gözaltına alındığını duyurdu. St. Petersburg en çok gazetecinin gözaltına alındığı il oldu.