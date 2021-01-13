Rusya'da geniş çaplı aşılamaya önümüzdeki hafta geçiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yetkililere önümüzdeki haftadan itibaren tüm Ruslar için kitlesel koronavirüs aşılaması yapma talimatı verdi.

Aşılama konusunda Putin, "Büyük ölçekli aşılamaya zaten başladık. Geçen hafta [Başbakan] Mihail [Mişustin] bana endüstrinin sadece vaat edilen hedeflere ve hacimlere yetişmekle kalmayıp aynı zamanda planlanan aşı üretim hedeflerini de aştığını bildirdi. Yapmamız gerekiyor" dedi. Rusya acil durum onayı verdiği Sputnik V aşısını ülke çapında kullanmaya hali hazırda başlamıştı.

Putin, kabinesine, "Önümüzdeki haftadan itibaren tüm nüfus için toplu aşılama başlatmanızı ve grip gibi diğer enfeksiyonlarda olduğu gibi ilgili çalışma programını oluşturmanızı rica ediyorum" dedi.

İlgili altyapının toplu aşılama için hazırlanması gerektiğini belirten Putin, "Tanrıya şükür, aşımız eksi 50 veya eksi 70 [santigrat derece] sıcaklık gibi aşırı veya alışılmadık nakliye koşulları gerektirmiyor. Çok daha basit ve verimli bir şekilde çalışıyor" dedi.