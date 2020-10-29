'Rusya'da Charlie Hebdo gibi bir dergi yayın yapamaz'

Kommersant FM'e demeç veren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov'a son dönemde yaptığı karikatürlele gündem olan Fransız Charlie Hebdo dergisine benzer bir derginin Rusya'da varlık gösterip gösteremeyeceği soruldu.

Sputnik'in aktardığı habere göre, soruya "Hayır" yanıtını veren Peskov, "Rusya'nın kısmen Müslüman bir ülke olduğu unutulmamalı. Rusya'da hakim din Hristiyanlık ancak burada yaklaşık 20 milyon Müslüman yaşıyor. Çok ulusluluk ve çok mezheplilik, ülkemizi eşsiz kılıyor. Tüm mezhepler, birbirine tamamen saygı içinde yaşıyor. Bu nedenle, mevcut yasaları da göz önüne aldığımızda böyle bir derginin Rusya'da varlık göstermesi kesinlikle imkansız" ifadesini kullandı.

Peskov, Tanrı'yla ilgili karikatürler yapılmasına Kremlin'in nasıl baktığının sorulması üzerineyse konunun çok zor olduğunu ve bundan dolayı bununla ilgili resmi bir görüş belirtmesinin imkansız olduğunu kaydetti. Peskov, hem inananların duygularına hakaret etmenin hem de bundan dolayı insanları öldürmenin kabul edilemez olduğunu söyledi.