Rusya'da askeri hava üssünde silahlı saldırı: En az 3 ölü

Yerel basında çıkan haberlere göre, Voronej kentinde bir askeri görevlinin diğer devre arkadaşlarına saldırması sonucunda üç kişi öldü ve en az bir kişi yaralandı. Şüphelinin serbest olduğu söyleniyor.

Rusya menşeli RT'nin aktardığına göre askeri havaalanında meydana gelen saldırıda balta ile silahlanmış bir asker bir grup insana saldırdı, otomatik bir tüfek ele geçirmeyi başardı ve ardından ateş açarak üç kişiyi öldürdü ve birini yaraladı.

Olanların detaylarına dair henüz bir açıklık yok. Yerel basında yayınlanan bir polis bildirisinde, şüphelinin 20 yaşındaki Anton Makarov olduğunu belirtildi ve en son Voronej Malşevo hava üssüne koşarken görüldüğü söylendi.

Polis açıklamasında, silahlı saldırının kurbanları arasında görevli bir askeri polis ve bir şoför olduğu belirtildi.