Rusya: Viyana görüşmelerinde ilerleme sağlandı

Rusya'nın Viyana'daki Nükleer Anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na ilişkin görüşmelerinin temsilcisi Mihail Ulyanov, görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ulyanov, "Kapsamlı Ortak Eylem Planı tarafları, bugün Viyana görüşmelerinde, nükleer anlaşmanın restorasyonuna ilişkin tartışılmaz bir ilerleme kaydetti. Ortak Komisyon, gelecek haftanın sonunda yeniden bir araya gelecek. Bu süreçte uzmanlar, gelecek anlaşmanın öğelerini belirlemeye devam edecek" dedi.

Ulyanov, "Viyana görüşmeleri, Kapsamlı Ortak Eylem Planı restorasyonunda hangi aşamada? Heyecanlanmak için erken, ancak dikkatle izlemek ve umudumuzu büyütmek için nedenlerimiz var. Verilmiş herhangi bir tarih yok, ancak katılımcılar, yaklaşık 3 hafta içinde görüşmelerin başarıya ulaşmasını hedefliyor. Bu gerçekçi mi? Göreceğiz" diye devam etti.

Viyana’da yapılan görüşmelerin üçüncü turu Salı günü başlamıştı.